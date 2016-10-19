Primavera viola, due gol al Cagliari in Coppa Italia. Chiesa propizia il vantaggio, Hagi dà spettacolo

Secondo turno di Coppa Italia (gara secca) per la primavera della Fiorentina che incontra il Cagliari a Firenze. L’allenatore viola Federico Guidi ha schierato tutti i big della formazione viola compresi Chiesa e Hagi ormai in pianta stabile con la prima squadra. Nel primo tempo il talento rumeno Hagi ha sbagliato un rigore, ma in tutta la gara ha dato ampia visione del suo grande talento con dribbling, lanci e colpi di classe. La gara la sblocca Mlakar al 19° minuto del secondo tempo grazie anche a Chiesa che aveva puntato, saltato l’uomo e tirato in porta, sulla ribattuta del portiere si è presentato Mlakar che ha messo in rete per l’uno a zero per la Fiorentina. Nel finale il raddoppio con l’italiano Trovato subentrato proprio ad Hagi.

Questa la formazione titolare della Fiorentina Primavera: Cerofolini, Mosti, Baroni, Chrzanowski, Valencic, Benedetti, Chiesa, Diakhate, Mlakar, Hagi, Maganjic.