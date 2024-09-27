Negli ultimi 26 anni la Fiorentina ha vinto solo 5 volte al Castellani, la vittoria manca dal 2016

Domenica si giocherà Empoli-Fiorentina una partita che per la Fiorentina non è mai semplice visto soprattutto quanto è sentita la partita dall'ambiente empolese. Ambiente che vede nella partita contro...

Domenica si giocherà Empoli-Fiorentina una partita che per la Fiorentina non è mai semplice visto soprattutto quanto è sentita la partita dall'ambiente empolese. Ambiente che vede nella partita contro la Fiorentina la partita dell'anno e che spesso si infiamma in tale occasione trascinando gli azzurri.

Ed infatti dalla stagione 1997/1998 la Fiorentina ha vinto solo 5 volte al Castellani con l'ultima vittoria che risale alla stagione 2016/2017 con le doppiette di Bernardeschi e Ilicic quando sulla panchina viola sedeva ancora Paulo Sousa. Una vittoria che manca da ormai 8 anni, anche se in questi 8 anni la partita si è giocata solo 4 volte viste le retrocessioni azzurre e che è sempre sfuggita all'ex tecnico viola Vincenzo Italiano che ha fatto dell'Empoli la sua bestia nera avendoci vinto solo 1 volta in 6 partite.

Insomma non sarà semplice per Palladino e giocatori imporsi al castellani considerando anche l'ottimo momento di forma degli uomini di D'aversa che hanno collezionato 9 punti in campionato e in settimana hanno eliminato la capolista Torino in Coppa Italia. Una vittoria per la Fiorentina vorrebbe dire infliggere all'Empoli la prima sconfitta stagionale, agganciarli in classifica e sfatare quello che ha tutti gli effetti sta diventando un tabù.

FOLLIA DI FELIPE MELO

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