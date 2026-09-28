"Nè Nico Paz né Mastantuono si meritano la maglia numero dieci di Messi, non sono a quel livello"

L'ex giocatore ha detto il suo pensiero sul nuovo dieci argentino

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni è intervenuto per commentare l'utilizzo dell'ex attaccante della Fiorentina Moise Kean con la maglia azzurra e la questione legata al futuro erede della maglia numero 10 di Messi nell'Argentina, tirando in ballo anche Mastantuono.

Su Kean «Al momento non considero Kean neppure un papabile titolare per la nostra Nazionale. Per quanto riguarda il suo impiego come esterno, immagino che Mancini abbia cercato di valorizzare le sue doti fisiche. Possiede un'ottima progressione, ma mette in mostra anche evidenti lacune. Restando sulla Serie A, ritengo che Douvikas sia un profilo più completo e alla fine troverà maggiore spazio rispetto a lui».

Su Mastantuono «Chi tra Mastantuono e Nico Paz possa raccogliere l'eredità della 10 di Messi? Attualmente non affiderei quella maglia a nessuno dei due. Per quanto si è visto finora, reputo Nico Paz superioriore a Mastantuono, ma stiamo pur sempre parlando di una maglia storica vestita da mostri sacri come Maradona e Messi».