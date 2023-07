Nazione: “Viola Park, scavi archeologici parcheggi bloccati. La Fiorentina se li farà da sola”

Il parcheggio non c’è? E noi ce lo facciamo da soli. C’è un mix di amarezza e decisionismo american style nella decisione della Fiorentina di allargare i confini del Viola Park per costruire un parcheggio dedicato i tifosi. Così, per aggirare i ritardi e la pastoie burocratiche che ancora non hanno fatto decollare la struttura, la società ha deciso di acquistare dei terreni che si trovano in prossimità del centro sportivo. Oggi, al massimo domani, sarà formalizzato l’acquisto davanti al notaio. Si tratta di un’area di proprietà privata a poche decine di metri dalla struttura, in grado di ospitare i mezzi di chi si recherà al Viola Park per assistere alle gare dello stadio Curva Fiesole.L’operazione nasce dai ritardi accumulati per la realizzazione degli stalli e per i tempi che si annunciano molto lunghi per il parcheggio scambiatore a servizio della tramvia.

Come annunciato a maggio dal sindaco Casini, il Comune avrebbe dovuto realizzare un’area sosta temporanea da terminare entro il 12 luglio per permettere agli spettatori di seguire il ritiro della Fiorentina. Le altre opere, quelle di supporto alla tramvia, sarebbero invece preseguite regolarmente in collaborazione col Comune di Firenze. Niente, tutto fermo. I lavori per la realizzazione del parcheggio temporaneo si sono bloccati quasi subito a causa della necessità di effettuare dei carotaggi e dei saggi archeologici. Certe cose, del resto, non sono prevedibili, come non è previdibile il tempo necessario alla realizzazione degli scavi. E allora, nel timore che venissero alla luce importanti resti di epoca romana, ville, muretti o vasellame assortito, e per non perdere altro tempo (e denaro), la Fiorentina ha deciso di andare avanti per la sua strada senza attendere oltre.Il comune di Bagno a Ripoli anche in questo caso ha creato una sinergia con la Fiorentina al fine di trovare una soluzione più rapida e migliore.I tempi di realizzazione del parcheggio non sono ancora stati stabiliti, ma è sicuro che nel giro di breve i tifosi della Fiorentina potranno avere a disposizione i loro posti auto. Il primo passo è la definizione del passaggio di proprietà davanti al notaio, che avverrà fra oggi e domani. Poi, dopo aver ottenuto i permessi necessari, si procederà con l’allestimento dei posti auto, operazione che, di per sé, non dovrebbe essere neppure molto lunga. Lo scrive La Nazione.

