Nazione, Viola Park, l’agibilità forse il 13 settembre: le tre tappe del piano di Casini

Scrive La Nazione, continua a tenere banco l’argomento Viola Park ed agibilità della nuova casa della Fiorentina. Dopo la polemica innescata dal presidente Viola Rocco Commisso, ieri, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha stabilito le tre tappe per arrivare ad ottenere tutte le autorizzazioni nel minor tempo possibile. Confermato il sopralluogo della Commissione al Viola Park per il 12 settembre e “se ci sarà esito positivo, già il giorno successivo, il 13, verrà rilasciata l’agibilità per l’uso di stadio e spalti”.

