Nazione, un’estate partita a tutto gas poi Fiorentina martoriata dagli infortuni. Preparazione sotto accusa

Avvisaglie estive dopo il ritiro di Moena e la tournée che successivamente ha portato la Fiorentina in Austria e in Spagna poco prima dell’inizio di campionato: la convivenza extralarge aveva lo scopo di preparare il gruppo viola nelle gambe e nella testa, ma fin da subito ci sono stati alcuni problemi. Duncan si è infortunato nell’amichevole giocata dai viola contro il Qatar e Igor non è stato disponibile all’inizio della stagione. Acciacchi vari anche per altri interpreti di centrocampo, a cominciare da Bonaventura che è stato «dosato» da Italiano.

Attualmente la Fiorentina deve fare i conti con sette infortunati, compreso Castrovilli che probabilmente sarà disponibile ad anno nuovo. Sono ai box anche Milenkovic e Dodô (il difensore serbo potrebbe rientrare a disposizione dopo la sosta di campionato, mentre per l’esterno brasiliano i tempi sono più incerti). Quarta cerca il recupero per la partita di domani contro il Verona, da valutare i problemi alla schiena per Sottil (out in Turchia). Problemi fisici anche per Zurkowski, mentre continua il recupero dalla tallonite di Gonzalez, che ad oggi ha giocato una sola partita (quasi) intera contro il Twente. Lo scrive La Nazione.

