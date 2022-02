Nazione, Torreira recupera ma avrà 2 allenamenti prima della Lazio. Italiano potrebbe lanciare Bianco

Torreira ha recuperato in fretta dal Covid preso in Uruguay ed è pronto a rientrare. Dal primo minuto? Secondo La Nazione, servirà una vera propria corsa contro il tempo in quanto il giocatore tornerà a Firenze dopodomani. Il giocatore avrà davanti a sé appena due allenamenti da svolgere prima del delicato appuntamento contro la formazione di Sarri. Le alternative sono Amrabat da ripescare come play, che però anche lui deve rientrare dal Marocco o a sorpresa potrebbe giocare il giovane Bianco

