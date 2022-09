Nazione, tanti giocatori fermi ai box, Martinez Quarta prova a recuperare già per domani

Dopo la batosta di Istanbul la Fiorentina si è ritrovata al centro sportivo ‘Davide Astori’ nel pomeriggio di ieri. Allenamento di scarico per chi ha giocato, seduta più intensa per gli altri. Gli infortunati hanno proseguito nel loro lavoro personalizzato in attesa di capire se qualcuno potrà essere convocato in vista della partita di domani contro il Verona. Senz’altro non Milenkovic e Dodô, qualche speranza c’è per Sottil e Quarta, fermati da problemi alla schiena, e per Zurkowski che in questi giorni si è allenato a parte per provare a migliorare la condizione fisica. Incertezza per quanto riguarda Gonzalez, per il quale una decisione sarà presa dopo l’allenamento di oggi, anche se è realistico pensare che si sfrutti la sosta per provare a recuperarlo in modo definitivo dalla tallonite che lo affligge da settimane e lo ha tolto di mezzo troppo presto.

Le attenzioni dello staff medico sono rivolte principalmente a Martinez Quarta. Il difensore argentino – che a Istanbul ha dato forfait durante il riscaldamente pre partita – farebbe comodo a Italiano, orfano già di Igor (squalificato) e Milenkovic. In sua assenza la difesa contro il Verona sarebbe di nuovo da inventare, con Amrabat (l’unico a salvarsi giovedì sera in un ruolo che conosce poco) che dovrebbe essere riproposto centrale, stavolta in coppia con Ranieri. L’emergenza è totale, l’input arrivato ieri dalla società è stato però piuttosto chiaro: testa e gambe esclusivamente alla partita di domani al Franchi contro il Verona, durante la pausa per gli impegni della Nazionale ci sarà tempo e modo per analizzare ciò che fin qui non ha funzionato, sperando contemporaneamente di recuperare alcuni giocatori fermi ai box. Lo scrive La Nazione.

