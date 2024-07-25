Nazione svela: "La Fiorentina non considera offerte sotto ai 30 milioni per Nico. Gudmundsson al suo posto?
Nico alla giusta offerta potrebbe lasciare la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2024 07:38
Nelle ultime ore è tornata d’attualità anche la candidatura di Gudmundsson, da collocare nell’alveo di un’eventuale cessione di Gonzalez. Per Nico si è già fatto avanti il Newcastle e nelle prossime settimane potrebbero arrivare altre offerte. La Fiorentina non considererà offerte al di sotto dei 30 milioni (quello più o meno anche il prezzo dell'islandese). Incastri complicati, ma i prossimi quaranta giorni saranno roventi per Pradé e tutto lo staff mercato. Lo scrive La Nazione.
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