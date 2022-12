Cabral, per il brasiliano sta prendendo corpo l’ipotesi di un prestito alla Cremonese. Insomma, tutto potrà davvero succedere e più corposo sarà il pacchetto delle eventuali operazioni in uscita, più dovrà allungarsi quello dei nomi in entrata. Lo scrive La Nazione.

