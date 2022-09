Nazione, Sottil si candida per una maglia da titolare. Jovic supera Cabral, Kouamé sulla fascia 

L’ultima fatica prima della pausa ma ancora in una situazione di totale allarme rosso. La sensazione è che, per la ripresa del campionato a inizio ottobre, l’infermeria della Fiorentina si sarà quasi del tutto svuotata (rimarranno ai box solo Castrovilli, atteso in campo a primavera, e Dodo, che ne avrà ancora almeno fino a fine ottobre) ed è per questo che contro il Verona – undicesimo appuntamento di questo inizio di stagione in appena 35 giorni – servirà solo stringere i denti prima di poter tirare per un istante il fiato.

Logico dunque che anche oggi contro i gialloblù i pochi superstiti dall’ondata di infortuni che si è abbattuta in casa viola nell’ultimo mese saranno chiamati agli straordinari e che, specie per il pacchetto difensivo, Vincenzo Italiano sarà costretto ancora una volta ad almeno due soluzioni forzate. Se infatti tra i pali e sulle fasce ci sono pochi dubbi (in porta si rivedrà Terracciano dopo i disastri di Gollini a Istanbul, mentre sulle corsie ci sarà spazio per Venuti e Biraghi), in mezzo verrà varata una coppia del tutto inedita, ovvero quella formata da Amrabat (di professione centrocampista) e Ranieri (nato terzino e adattato solo di recente a fare il centrale): Igor infatti sarà squalificato, mentre Martinez Quarta ieri ha interrotto l’allenamento e anche se è stato inserito a sorpresa fra i convocati probabilmente partirà dalla panchina.

Out anche Gollini per un trauma contusivo al ginocchio riportato a Istanbul. Pochi dubbi a centrocampo, dove se non altro dopo Duncan è tornato a disposizione anche Zurkowski: Bonaventura e Mandragora verranno confermati dal 1’ dopo le fatiche in Coppa ad Istanbul mentre per il ruolo di mezzala sinistra l’ex di turno Barak è in netto vantaggio rispetto a Maleh, schierato da titolare a Istanbul. Chiusura con l’attacco, dove le condizioni di Cabral non sono ottimali mentre Sottil da ieri ha ripreso finalmente a lavorare in gruppo dopo aver smaltito la fase più acuta della lombalgia. Il classe ’99 si candida così a una maglia da titolare mentre per gli altri componenti del tridente Kouame e Jovic restano i favoriti assoluti. Ieri infine è stato richiamato all’ultimo dal ritiro dell’Under-19 azzurra anche il giovane Favasuli: il terzino oggi si accomoderà in panchina. Lo scrive La Nazione.

