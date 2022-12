Nazione, Sabiri-Fiorentina? La Samp vuole 15 milioni o calciatori a titolo definitivo

Capitolo Sabiri. Trattare il marocchino con la Samp non sarà facile. Per puntare al sì serviranno tanti milioni (non meno di 15) o comunque contropartite a titolo definitivo (uno fra Maleh e Zurkowski). La Fiorentina è pronta a sedersi al tavolo di Sabiri con la volontà di chiudere l’affare (magari anche in fretta) ma la concorrenza è forte. Lo scrive La Nazione.

