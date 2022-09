Nazione, rientro lontano per Dodo, problemi per Sottil, lavora a parte, condizioni da monitorare. Salta Bergamo?

Discorso diverso per Dodò, che nei prossimi giorni verrà nuovamente visitato, ma in ogni caso il suo rientro non sembra vicino. Lavoro personalizzato per Riccardo Sottil, condizioni da monitorare per il classe 1999. Tra oggi e venerdì Italiano ritroverà i sette calciatori impegnati con le rispettive nazionali (Nico Gonzalez, Barak, Kouamé, Amrabat, Jovic, Terzic e Zurkowski). Lo scrive La Nazione.

