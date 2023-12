Nazione, restyling Franchi, non mancano solo i 55 milioni ma anche i 40-45 per la rifinitura interna 

Il bello arriva proprio nel momento in cui si affronta l’argomento soldi extra. Come ormai tutti sanno il finanziamento da 151 milioni non basterebbe a completare il restyling del Franchi, ma ne servirebbero altri 55 a cui, secondo la Fiorentina, ne dovrebbero essere aggiunti 40-45 per le opere di rifinitura interna, non contemplate nel bando per l’assegnazione dei lavori. Chi paga? Il punto è proprio questo. Una volta trovati i 55 milioni di euro (a questo secondo la Fiorentina dovrebbe pensare l’Amministrazione comunale) la società viola potrebbe poi essere disposta ad occuparsi dei lavori di finitura interna, sempre che la spesa di concessione per l’uso dell’impianto non venga innalzata fino ad arrivare a cifre fuori mercato.

Insomma, la soluzione definitiva non è ancora stata trovata. Le parti si sentono e si mandano messaggi in codice. La Fiorentina attende l’invio della famosa letterina, mentre il Comune sta cercando di capire se i 55 milioni potrebbero arrivare attraverso un mutuo con l’avallo del Credito Sportivo. La partita a scacchi continua, ma il tempo stringe. E se non si trova una soluzione rapida rischiano tutti di restare con il cerino in mano. Lo scrive La Nazione.

