Nazione, Prandelli sempre più vicino alla Fiorentina, decide Commisso. Sarri o Spalletti da luglio

Dopo la sfida di ieri, Cesare Prandelli è sempre più vicino alla panchina della Fiorentina scrive oggi La Nazione. Il tecnico ha dato disponibilità ad un accordo di otto mesi. La palla ora passa a Commisso, il presidente parlerà con il mister con l’obiettivo di riportarlo sulla panchina della squadra viola. La pausa Nazionale cade al momento giusto. Poi si programmerà futuro sfruttando anche la doppia scadenza dei contratti di Iachini e Montella nel giugno 2021.

I nomi per il futuro? Maurizio Sarri e Luciano Spalletti per luglio. Al tecnico ex Juve, potrebbe piacergli Firenze come destinazione, magari con margini nella gestione di situazioni di mercato per quanto riguarda innesti che ritiene necessari per un balzo in avanti. Simile è il discorso per Spalletti.