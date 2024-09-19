Nazione: “Parisi è ai margini della Fiorentina, anche con Palladino. Il rischio è che si svaluti”

Parisi non riesce proprio a trovare spazio in questa Fiorentina

Italiano prima, Palladino poi. Fabiano Parisi non riesce a trovare spazio in questa Fiorentina. L'anno scorso, arrivato gli ultimi giorni di mercato, aveva la scusante dell'anno di adattamento ma adesso non ci sono più attenuati. E il suo mancato impiego fa veramente rumore. Inutile nasconderlo, Parisi è ai margini di questa Fiorentina e adesso il rischio di svalutare un giocatore giovane è davvero concreto. Il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni, gli stessi che il club viola ha versato nelle casse dell'Empoli la scorsa estate. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/dai-10-gol-e-la-titolarita-dello-scorso-anno-al-diventare-riserva-perfino-di-ikone-e-sottil-il-caso-beltran-tiene-banco-in-casa-viola/268775/