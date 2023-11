Nazione, oggi giornata chiave, si aspetta il verdetto del TAR sul Franchi. Fiorentina al Padovani? Decide il club

Per la vicenda stadio è una giornata importante. Il Tar del Lazio è chiamato a decidere nel merito del definanziamento del progetto del restyling del Franchi che complessivamente vale 210 milioni, ma ha dovuto sin qui rinunciare ai 55 milioni attribuiti con decreto interministeriale nel 2022, dopo che la mannaia della commissione europea si abbattuta sui finanziamenti degli stadi con Pnrr. Palazzo Vecchio aveva vinto il primo round al Tar consentendo l’accesso agli atti negati dal governo che consentono di capire con quali appigli normativi si è arrivati al decreto di definanziamento. Dunque giornata da fuori o dentro? Se il Tar arriverà a sentenza ci potrebbe essere la svolta.

Ma anche se dovesse decidere di dare ragione al governo, il Comune non si arrenderà. Il sindaco Nardella è determinato a partare in fondo il restyling nella sua completezza e dunque attingendo eventualmentete fondi da altre fonti, che siano mutui o finanziamenti per Euro 2032. Insomma il Franchi non rimarrà scoperto, né di soldi né sugli spalti, secondo la ricetta Nardella. Anche se pure sul progetto continuano ad addensarsi nuvoloni. Gli stessi che si scorgono sull’ampliamento dello stadio Padovani. Finché si parla dello stadio del rugby i ruggiti non superano il livello di guardia. Si stizzisce il sindaco a chi gli dice che la struttura sarà una cattedrale nel deserto.

«A Treviso e a Parma ci sono. Abbiamo unito le due società di rugby in un’unica squadra agonistica che sta in serie A, il movimento rugbistico a Firenze e in Italia sta crescendo, e non ho mai visto le critiche che sento ora perché facciamo un impianto sportivo, solo a Firenze accade. Non voglio gli applausi ma neanche le critiche», dice ai microfoni di Radio Bruno. «Abbiamo messo dieci milioni di euro per il movimento rugbistico ma per qualcuno sono troppi – incalza Nardella – Ho tanta passione per questo sport e ho iscritto anche mio figlio ad una società di rugby e la Federugby mi ha detto bene per questo investimento. E’ normale che si ospiti la Nazionale di rugby su un campo di calcio?». Sulla possibilità che la Fiorentina giochi allo stadio Padovani quando inizieranno i lavori al Franchi: «Questo lo deciderà il club viola e noi daremo tutto il supporto alla Fiorentina perché prenda la sua decisione». Lo scrive La Nazione.

