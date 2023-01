Nazione, nessun problema per Jovic. Mandragora e Martinez Quarta tornano a disposizione

Anche ieri la Fiorentina ha scelto di allenarsi all’interno dello stadio Franchi in preparazione alla delicata sfida di domenica sera contro la Lazio. Allenamento in gruppo per Salvatore Sirigu che nella gara dell’Olimpico festeggerà la prima convocazione in viola. La giornata di ieri ha sancito il parziale rientro in gruppo di Arthur Cabral. L’attaccante brasiliano ha intensificato i carichi di lavoro già da qualche giorno e l’ottimismo di Italiano post Torino è stato confermato dai recenti progressi.

Difficile stabilire se possa essere disponibile già contro la Lazio, ma l’obiettivo sembra quello di averlo a disposizione almeno mercoledì prossimo per la sfida di Coppa Italia contro il Torino. Ieri, al contrario, non si è allenato in gruppo Luka Jovic. Nessun allarme fisico intorno all’attaccante serbo. La seduta personalizzata era programmata da tempo. Ancora a parte Castrovilli e Sottil che non saranno disponibili per la trasferta di Roma. Rispetto alle ultime uscite Italiano potrà contare sul recupero ormai totale di Mandragora e su un Martinez Quarta che si sta allenando con i compagni ormai da giorni. Bonaventura sarà a disposizione e giocherà con una maschera in carbonio a protezione del naso fratturato. Lo scrive La Nazione.

