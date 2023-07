Nazione, Napoli pronto a spingersi verso Milenkovic ma l’ultima parola sarà della Fiorentina

Certo i movimenti in difesa nel club viola rischiano di non esaurirsi. Tutto questo perché dopo il sondaggio fatto nei gironi della finale di Conference, adesso il Napoli pare intenzionato in modo concreto a spingersi verso Milenkovic. Il serbo piace e i soldi ci sono. Ma l’ultima parola spetterà alla Fiorentina che magari continua a considerarlo un perno pesante del reparto. Lo scrive La Nazione.

