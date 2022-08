Nazione, Milenkovic-Igor la coppia che funziona alla grande: 3 partite senza prendere gol

Il gigante Nikola e l’allievo (gigante) Igor. E’ questa la bella foto della coppia centrale della difesa viola che – per la verità – ha funzionato alla grande anche l’altra sera, contro il super attacco del Napoli, quando accanto a Milenkovic è riuscito a brillare e cavarsela anche Quarta. Ma torniamo al centrale serbo. La sua primissima parte di stagione è superba e la prestazione davani a Osimhen è stata di quelle da 10 e lode. Mai una sbavatura, mai un attimo di ritardo in ogni intervento, cento – forse mille – gli anticipi e le chiusure sull’avversario. E così, soprattutto così, la Fiorentina continua ad essere una squadra alla quale non si segna. La saracinesca quella guidata da Milenkovic e completata da Igor è senza dubbio uno dei punti di forza della Fiorentina 2022/2023. Zero gol subiti nelle ultime tre partite. Inutile aggiungere altro. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, NARDELLA RISPONDE A SPALLETTI: “OFFESE DA CONDANNARE, MA NON GENERALIZZIAMO. TIFO VIOLA CALDO E PASSIONALE”