Nazione, Milenkovic c’è, Biraghi in dubbio per giovedì. Oggi alle 15.00 allenamento

Ieri la squadra ha avuto un giorno libero in seguito alla bella vittoria contro il Milan, inizialmente era previsto un allenamento defaticante ma Italiano ha voluto premiare tutto il gruppo ed ecco il cambio di programma. I giocatori hanno sfruttato la domenica libera in vari modi: Dodò ha fatto un giro al Piazzale Michelangelo con il piccolo Filippo (il suo secondo figlio), Amrabat invece è volato in Marocco (già sabato sera dopo la partita) e tornerà oggi a Firenze. Da oggi infatti la Fiorentina inizierà a preparare il prossimo impegno, in programma giovedì alle 21. I viola affronteranno i turchi del Sivasspor nell’andata degli ottavi di finale di Conference League.

Da valutare le condizioni di Biraghi, uscito al 74° di Fiorentina-Milan dopo aver chiesto il cambio. Milenkovic è tornato a disposizione ma sabato sera è andato in panchina, giovedì potrebbe trovare spazio. Da sottolineare anche il rientro di Sottil, finalmente in campo per una manciata di minuti dopo un’assenza di oltre 5 mesi. Nelle prossime settimane il classe 1999 potrà aumentare il suo minutaggio. Oggi la squadra sarà in campo alle 15 per preparare la partita di giovedì. Domani invece l’allenamento sarà alle 11, mercoledì poi la rifinitura e la conferenza stampa di Italiano. Lo scrive La Nazione.

