Nazione, se il Milan non offre i soldi giusti per Kalinic il croato andrà all'Inter da Spalletti

Il futuro di Kalinic alla Fiorentina dipende solo dai soldi, chi arriva e offre la cifra giusta si porta via il bomber croato

In questa settimana la Fiorentina cercherà di capire se il Milan è ancora nella scia del giocatore e se soprattutto ha intenzione di andare incontro alle pretese economiche dei dirigenti viola. Lo scenario – quello che obiettivamente Corvino vorrebbe evitare – è che il Milan chieda ancora tempo per far alzare o meno la proposta di 20 milioni che la Fiorentina considera insufficiente. Dunque, che fare se la situazione di stallo (con i rossoneri) non dovesse chiudersi in questo weekend? E’ possibile che i dirigenti viola decidano così di ascoltare la proposta dell’Inter, quella che i nerazzurri hanno provato a mettere sul piatto della Fiorentina in occasione della definizione dell’operazione Vecino. Se l’Inter, insomma, dovesse presentarsi a Firenze con i soldi giusti, Kalinic potrebbe concretamente essere ceduto alla squadra di Spalletti. Al futuro di Kalinic è legato (tatticamente ma sopratutto per ragioni economiche) il domani di Simeone.

La Nazione