Nazione lancia l’allarme: “Nico out? Non filtra ottimismo, ieri si è allenato a parte. Recuperano i suoi sostituti”

Nico ieri non si è allenato con la squadra. E all’interno del Viola Park non filtra ottimismo, allenamento differenziato per lui. Invece sarà a disposizione di Italiano Jorko Ikonè, il quale ha smalitito la febbre. Mentre anche per Kouamè nulla di grave, ci sarà. Sull’argentino intato bisognerà aspettare l’elenco dei convocati. A centrocampo dovrebbero tornare Arthur e Duncan. Menter Sottil dovrebbe essere confermato. Lo scrive La Nazione.

