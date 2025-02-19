Nazione: “La ‘strana’ stagione di Comuzzo: un inizio da predestinato con un futuro da scrivere”

Comuzzo, detto il Soldato, è un calciatore dal potenziale enorme

La storia attuale di Pietro Comuzzo è tanto bella quanto strana. Giovanissimo centrale viola che prima ha saputo rivelarsi il numero uno della difesa, poi è stato al centro di una grande operazione di mercato senza perdere la testa e ora si trova a fare i conti con la concorrenza di Pongracic e Pablo Mari.

Comuzzo, detto il Soldato, è un calciatore dal potenziale enorme. Oltre alle qualità da campione ha dimostrato di avere una struttura psicologica da numero uno. Non è facile mantenere la freddezza e la serenità quando il mercato ti accende i riflettori addosso come fatto con Comuzzo a gennaio. Prima l'offerta da capogiro del Napoli e poi le voci che lo porterebbero in estate alla Juventus. Il classe 2005 è rimasto ad ascoltare tutti, ma non ha perso di vista la realtà. Quando la Fiorentina ha detto di no al Napoli per Comuzzo è stata una grande liberazione. Molto contento di rimare a Firenze è ripartito con ancora più voglia di prima.

Palladino nell'ultimo periodo ha preferito la coppia Pongracic-Ranieri, ma Comuzzo è rimasto al suo posto, senza mandare messaggi di nessun genere. Sa benissimo che questa rimarrà una stagione da incorniciare e comunque il futuro resta dalla sua parte. La prossima estate Napoli, Juventus e chissà che altre squadre torneranno a farsi sentire per il classe 2005. La Fiorentina dovrà decidere se continuare con Comuzzo oppure lasciarlo andare, senza dimenticare che il Soldato presto diventerà uno dei nuovi volti della nazionale italiana di Spalletti. Le convocazioni per Marzo sono dietro l'angolo e il suo futuro è tutto da scrivere. Lo riporta La Nazione.