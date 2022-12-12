Nazione, la Sampdoria per Sabiri chiede 15 milioni, il prezzo non è trattabile. Fiorentina interessata

Il passaggio del Marocco in semifinale ha fatto lievitare il prezzo dei suoi giocatori

E riguarda ancora la Fiorentina quanto sta accadendo anche all’altro nazionale del Marocco, Sabiri, acquistato dalla Samp per appena un milione di euro (dall’Ascoli) e oggi quotato non meno di 15 milioni. E’ questa, fra l’altro, la richiesta che i blucerchiati hanno già fatto pervenire alla Fiorentina per trattare il giocatore, ma se appena una settimana fa quei 15 milioni potevano essere trattatibili, lo sbarco del Marocco alla semifinale del Mondiale, tende a rendere la quota ’inattaccabile’. Lo scrive La Nazione.

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