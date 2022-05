Nazione, la Fiorentina saprà il futuro di Italiano l’otto giugno. Previsto incontro tra mister e Joe Barone

Secondo quanto riporta La Nazione, la permanenza di Italiano alla Fiorentina non è scontata anche se il tecnico ha ancora un anno di contratto. Per il suo futuro sarà decisivo però il vertice dell’8 giugno. Barone tornerà dagli USA e riporterà al tecnico il pensiero di Commisso, insieme a una strategia concordata con il proprietario. Certo è che l’allenatore sa benissimo che l’organico della squadra deve essere migliorato qualitativamente e aumentato numericamente, visto l’impegno che la Fiorentina dovrà affrontare su tre fronti.

A questo si aggiunge il nodo della clausola, al momento della firma, 11 mesi fa, la Fiorentina ha aggiunto una clausola rescissoria sul contratto del tecnico da 10 milioni di euro, pagabili in contanti dall’1 al 15 giugno e in un’unica soluzione come “penale”. Una cifra inavvicinabile, ma nel calciomercato quasi tutto è possibile e già molti operatori fanno riferimento alla possibilità di negoziare la clausola proponendo un conguaglio tecnico, parziale o totale a seconda della possibilità.

LA FIORENTINA AVREBBE SCELTO GOLLINI PER LA SUA PORTA