Labaro Viola

Nazione: “Kean problema alla schiena, Kayode con l’influenza. Resta il rebus Pongracic”

Ieri giornata intensa al Viola Park

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2024 09:27
Nazione: “Kean problema alla schiena, Kayode con l’influenza. Resta il rebus Pongracic” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Kean
Kayode
Pongracic
Condividi

Giornata intensa quella di ieri al Viola Park per la Fiorentina, con il gruppo che ha sostenuto una doppia seduta. In campo dunque al mattino e al pomeriggio, anche per un richiamo atletico. Il Lecce è ancora lontanissimo e così Palladino e il suo staff hanno programmato una serie di allenamenti in più dedicati solamente alla parte fisica per affrontare le prossime sette partite in venti giorni. Le prossime sedute serviranno anche per valutare i nazionali che non si sono aggregati per vari infortuni. Uno è Kayode, che sta smaltendo un attacco influenzale e Marin Pongracic, fermo dallo scorso 21 settembre a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Gli occhi son tutti puntati su Moise Kean, rimandato a casa da Spalletti per un problema alla schiena. Il centravanti viola è rimasto a riposo e tornerà gradualmente nei prossimi giorni in gruppo, Lo scrive La Nazione. 

https://www.labaroviola.com/berardi-lanno-scorso-volevo-la-juve-litigai-con-la-societa-sogno-la-champions-a-gennaio-perche-no/271800/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok