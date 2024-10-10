Nazione: “Kean problema alla schiena, Kayode con l’influenza. Resta il rebus Pongracic”

Ieri giornata intensa al Viola Park

Giornata intensa quella di ieri al Viola Park per la Fiorentina, con il gruppo che ha sostenuto una doppia seduta. In campo dunque al mattino e al pomeriggio, anche per un richiamo atletico. Il Lecce è ancora lontanissimo e così Palladino e il suo staff hanno programmato una serie di allenamenti in più dedicati solamente alla parte fisica per affrontare le prossime sette partite in venti giorni. Le prossime sedute serviranno anche per valutare i nazionali che non si sono aggregati per vari infortuni. Uno è Kayode, che sta smaltendo un attacco influenzale e Marin Pongracic, fermo dallo scorso 21 settembre a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Gli occhi son tutti puntati su Moise Kean, rimandato a casa da Spalletti per un problema alla schiena. Il centravanti viola è rimasto a riposo e tornerà gradualmente nei prossimi giorni in gruppo, Lo scrive La Nazione.

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