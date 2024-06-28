Nazione: “Kean, operazione complessiva da 30 milioni. Palladino ha scelto proprio lui”

Kean nuovo centravanti della Fiorentina, la società è convinta delle potenzialità del ragazzo

L'investimento della Fiorentina su Moise Kean è importante. 13 milioni fissi, più 5 di bonus, per un quinquiennale da 2.2 milioni a stagione. Totale dell'operazione che sfiora i 30 milioni, ma Palladino ha scelto proprio Kean. La società è convinta che le potenzialità del ragazzo possano uscire grazie alla fiducia che tutto lo staff tecnico ripone in lui. Sarà lui il nuovo attaccante viola. Lo scrive La Nazione.

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