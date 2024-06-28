Nazione: “Kean, operazione complessiva da 30 milioni. Palladino ha scelto proprio lui”
Kean nuovo centravanti della Fiorentina, la società è convinta delle potenzialità del ragazzo
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2024 08:51
L'investimento della Fiorentina su Moise Kean è importante. 13 milioni fissi, più 5 di bonus, per un quinquiennale da 2.2 milioni a stagione. Totale dell'operazione che sfiora i 30 milioni, ma Palladino ha scelto proprio Kean. La società è convinta che le potenzialità del ragazzo possano uscire grazie alla fiducia che tutto lo staff tecnico ripone in lui. Sarà lui il nuovo attaccante viola. Lo scrive La Nazione.
LEGGI ANCHE, LA FIORENTINA METTE SUL PIATTO 20 MILIONI
https://www.labaroviola.com/nazione-per-zaniolo-la-fiorentina-mette-sul-piatto-20-milioni-con-lobbligo-di-riscatto-latalanta-punta-sul-diritto/258840/