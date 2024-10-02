Nazione: “Kayode non gioca più. Parisi solo uno spreco. Richardson talento da valorizzare”

Come per Beltran, il discorso vale anche per Michael Kayode. La sua situazione rappresenta uno dei quesiti più complessi da affrontare, poiché il giovane esterno è stato tolto dal mercato nonostante l...

Come per Beltran, il discorso vale anche per Michael Kayode. La sua situazione rappresenta uno dei quesiti più complessi da affrontare, poiché il giovane esterno è stato tolto dal mercato nonostante l'interesse della Premier League, con il Brentford che aveva fatto un'offerta consistente, non considerata adeguata dal club viola. Kayode è rimasto in squadra, sia per motivi tecnici che per favorire la sua crescita. Tuttavia, fino ad ora ha accumulato solo 17 minuti in campionato, mentre Parisi ha totalizzato 122 minuti in sei partite. È vero che davanti a lui ci sono Biraghi e Gosens, ma si ha la sensazione che sia uno spreco avere tre giocatori per la stessa posizione.

Infine, c'è Richardson, che ha collezionato due apparizioni; la sua prestazione contro il Venezia ha mostrato potenzialità interessanti, anche se per il momento non sono state sufficienti. È comunque lui il giocatore con il maggior talento da valorizzare. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-beltran-e-kayode-ora-o-mai-piu-rilancio-o-cessione-gia-a-gennaio/270485/