Nazione: “Italiano incarta Gasperini. 1-0 che sta stretto ma la finale non è solo un sogno”

Ancora una volta, l’allenatore della Fiorentina incarta la manovra del tecnico della Dea portandosi a casa la vittoria. In questo modo, la Fiorentina vince 1 a 0 al Franchi l’andata delle semifinali di Coppa Italia. E no, la finale non è solamente un sogno. La partita è stata chiara fin da subito, con Italiano intento a dominare il gioco e a gestire la palla nel miglior modo possibile. I primi 45 minuti sono un dominio totale a tinte viola, con la Fiorentina più volte vicina al gol. Soltanto Mandragora, con un bel tiro da fuori, riesce a trovare lo specchio. Concretizzando quello che Nico Gonzalez e Ranieri hanno fallito più volte. Nel secondo tempo, scende in campo un’altra Atalanta, ma non basta a Gasperini per trovare il pareggio. Da segnarle un grande Carnesecchi che salva più volta la Dea. L’occasione più colossale per gli avversari arriva nel finale con Bakker che, solo contro Terracciano, mette sul fondo. Ancora una volta Italiano incarta Gasperini. Si deciderà tutto il 24 Aprila a Bergamo. Lo scrive La Nazione.

