Nazione, incontro Nardella-Commisso, c’è l’intesa sul Franchi: attesa per il parcheggio

Settimane di annunci e alla fine il patron della Fiorentina Rocco Commisso e il dg Jo Barone hanno varcato il portone di Palazzo Vecchio per fare il punto sullo stadio. A giugno scadrà la convenzione annuale per l’utilizzo del Franchi (un milione di euro per l’utilizzo dell’impianto sportivo) e a Commisso servivano rassicurazioni sull’avvio dei lavori a Campo di Marte, ma anche per la realizzazione della tramvia verso Bagno a Ripoli che sfiorerà il suo gioiello: il Viola park. La riunione è durata circa un’ora e mezza alla presenza anche di Giacomo Parenti, direttore generale del Comune, nonchè Rup (responsabile unico del procedimento) per il restyling dello stadio. Si sarebbe quindi trattato di un confronto a tutto tondo sul progetto e sulla possibilità per la Fiorentina di utilizzare il Franchi anche durante i lavori. Il sindaco Nardella non svela i dettagli del lungo confronto. «Abbiamo avuto un incontro molto positivo – si è limitato a commentare – ho visto Rocco Commisso in grande forma. Abbiamo parlato molto dei progetti futuri per i prossimi anni che ci vedranno collaborare insieme con sempre più intensità.

Andiamo avanti sul progetto dello stadio con l’obiettivo di non perdere neanche un giorno. C’è stata piena sintonia. Sono molto contento. Abbiamo anche avuto occasione di confrontarci con il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, per quanto riguarda il Viola Park e l’utilizzo del centro sportivo viola. È stato un incontro estremamente proficuo». Nessuna indicazione però sulle intenzioni di Commisso riguardo alla vasta area commerciale all’interno e intorno allo stadio che sarà realizzata. Il bando di gara (per progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori) è atteso entro la prossima estate. Nel frattempo è stato fatto il punto sulla situazione parcheggi per quanto riguarda il Viola Park che dovrebbe iniziare la sua attività già dalla prossima estate. Lo stralcio per la realizzazione del parcheggio da 360 posti al servizio della tramvia, ma anche del Viola Park non ha ancora avuto l’ok del ministero e gli oltre 6 milioni di euro che il comune di Bagno a Ripoli avrebbe dovuto utilizzare per realizzarlo non sono ancora arrivati.

Così il sindaco Francesco Casini ha colto l’occasione per chiarire la soluzione B alla quale sta lavorando da mesi: un’area di proprietà comunale da mettere a disposizione del viola park per un parcheggio da 200 posti, spazio per i motorini compreso, e un’altra area, un po’ più lontana, da destinare alla sosta dei pullman dei viola club che arriveranno da tutta Italia. Già formalizzato anche l’accordo con Autolinee toscane per le deviazioni e le fermate aggiuntive al 23B a partire dal periodo estivo. In accordo con Nardella, poi, si sta lavorando per accelerare il progetto della pista ciclabile fra Firenze e Bagno a Ripoli che correrà lungo i binari della tramvia. Per tutto il resto serviranno molti altri incontri. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO: “ITALIANO STUFO DI PERDERE, SARÀ RIVOLUZIONE: GIOCHERÀ SOLO CHI HA FAME”