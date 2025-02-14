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Nazione: “Il Milan voleva Parisi, no di Palladino che ha deciso di puntare su di lui, elemento chiave” 

Per Palladino, Parisi è una pedina fondamentale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2025 08:21
Nazione: “Il Milan voleva Parisi, no di Palladino che ha deciso di puntare su di lui, elemento chiave”  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Palladino ha deciso di puntare su Parisi, considerandolo una pedina fondamentale per la sua Fiorentina, sia dal punto di vista tattico che di mercato. Nonostante l'interesse del Milan e la possibilità di una cessione, l'allenatore lo ha trattenuto, vedendo in lui un elemento chiave per variare l'assetto della squadra.

Parisi può essere determinante in diversi schemi, permettendo di passare a una difesa a tre o a cinque e supportando sia la copertura che le ripartenze offensive. Insieme a Pongracic, rientra tra i giocatori che Palladino vuole rigenerare per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Lo scrive La Nazione.

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