Nazione: “Il Milan voleva Parisi, no di Palladino che ha deciso di puntare su di lui, elemento chiave” 

Per Palladino, Parisi è una pedina fondamentale

Palladino ha deciso di puntare su Parisi, considerandolo una pedina fondamentale per la sua Fiorentina, sia dal punto di vista tattico che di mercato. Nonostante l'interesse del Milan e la possibilità di una cessione, l'allenatore lo ha trattenuto, vedendo in lui un elemento chiave per variare l'assetto della squadra.

Parisi può essere determinante in diversi schemi, permettendo di passare a una difesa a tre o a cinque e supportando sia la copertura che le ripartenze offensive. Insieme a Pongracic, rientra tra i giocatori che Palladino vuole rigenerare per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Lo scrive La Nazione.