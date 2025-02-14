Nazione: “Il Milan voleva Parisi, no di Palladino che ha deciso di puntare su di lui, elemento chiave”
Per Palladino, Parisi è una pedina fondamentale
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2025 08:21
Palladino ha deciso di puntare su Parisi, considerandolo una pedina fondamentale per la sua Fiorentina, sia dal punto di vista tattico che di mercato. Nonostante l'interesse del Milan e la possibilità di una cessione, l'allenatore lo ha trattenuto, vedendo in lui un elemento chiave per variare l'assetto della squadra.
Parisi può essere determinante in diversi schemi, permettendo di passare a una difesa a tre o a cinque e supportando sia la copertura che le ripartenze offensive. Insieme a Pongracic, rientra tra i giocatori che Palladino vuole rigenerare per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Lo scrive La Nazione.