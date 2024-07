Nazione: “Il Bologna è su Kouame ma la formula non convince la Fiorentina. Italiano spinge per riprenderselo”

C’è Kouame, pur fresco di rinnovo, continua a essere un pezzo che ha mercato. Il Bologna sta lavorando a fari spenti. Italianosta spingendo per riprendersi il ’suo’ soldatino. I rossoblù preferirebbero una soluzione in prestito, la Fiorentina preferirebbe monetizzare e fare cassa per avere la liquidità necessaria per lanciarsi all’assalto di Lorenzo Lucca, obiettivo mai veramente mollato, nonostante i ’raffreddamenti’ di rito. Lo scrive La Nazione.

