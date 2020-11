Nazione, Iachini (finalmente) prova il modulo a due mediani con Pulgar e Amrabat

Iachini, scrive La Nazione, per la prima volta da quando è allenatore della Fiorentina ha provato due mediani, ovvero Pulgar ed Amrabat davanti alla difesa. La pausa nazionali capita bene, in quei giorni la Fiorentina rifletterà sulla panchina, indipendentemente da come vada la sfida contro il Parma. Il nome in pole position per sostituire il tecnico marchigiano è quello di Cesare Prandelli. La possibilità di vederlo sulla panchina viola fino a giugno è concreta.

