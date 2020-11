Nazione, Iachini al passo d’addio. Prandelli, contratto fino a giugno con opzione per un ulteriore anno

Quiete superficiale in casa Fiorentina, scrive oggi La Nazione, i viola domani sfideranno al Tardini il Parma, in panchina ci sarà sempre Iachini chiamato ad invertire la marcia. Tra i suoi possibili sostituti spicca Prandelli che potrebbe firmare fino a giugno con opzione per un ulteriore anno. Iachini è chiamato a dimostrare un netto salto tecnico, se così non fosse, una vittoria potrebbe non bastare più.

