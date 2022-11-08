Nazione, Gonzalez regolarmente in gruppo, domani ci sarà? Ancora terapie per Sottil

Domani sera Fiorentina a caccia del quinto successo consecutivo

Vigilia di Fiorentina-Salernitana, penultima partita prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar. La squadra di Italiano è reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato e Conference League. Domani sera (fischio d’inizio alle 20:45 al Franchi) Milenkovic e compagni cercheranno il quinto successo consecutivo, che cambierebbe la classifica e darebbe un’altra iniezione di fiducia in vista di Milan-Fiorentina. Ieri la squadra si è divisa in due gruppi: chi era in campo a Genova ha svolto un lavoro defaticante, gli altri hanno fatto un allenamento più intenso.

Nico Gonzalez si è allenato regolarmente e ha partecipato alla partitella, ma non è chiaro se sarà a disposizione per la sfida di domani. Discorso diverso per Sottil: il classe 1999 non si allena, continua a svolgere terapie per recuperare dai problemi alla schiena. Con ogni probabilità tornerà a disposizione a gennaio. Castrovilli, invece, continua il suo percorso di recupero: il centrocampista viola si allena parzialmente con il gruppo e svolge un lavoro personalizzato supplementare. Lo scrive La Nazione.

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