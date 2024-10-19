Nazione: “Germania e tour de force, Gosens è in bilico. A Lecce spazio a Biraghi?”

Gosens domani potrebbe riposare

I numeri dicono che sono almeno cinque i giocatori di cui Raffaele Palladino non può proprio fare a meno: Dodo, Kean, Ranieri, Biraghi e Colpani. Tutti stakanovisti che, chi più chi meno, hanno contribuito dopo un avvio stentato a risollevare le sorti di una Fiorentina che da dopo la pausa per le Nazionali di settembre sembra essersi ritrovata. Certo, esistono anche le eccezioni. Come quella che ad esempio riguarda il capitano, partito dalla panchina in due delle ultime tre partite e che domani per la trasferta di Lecce è in ballottaggio con Gosens che, dopo gli impegni con la Germania e in vista di un tour de force che vedrà la Fiorentina scendere in campo 7 volte in 21 giorni, potrebbe riposare. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sportgudmundssonkean-ce-una-chimica-sempre-piu-forte-che-sintonia-tra-i-due-attaccanti/273093/