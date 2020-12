Nazione, Fiorentina, tutti i tamponi sono risultati negativi: Prandelli prepara la sfida contro il Bologna

Tutti i giocatori della Fiorentina sono risultati negativi al tampone. Nessun problema anche per lo stadi di mister Prandelli. Chi è tornato dal proprio paese estero, dovrà stare dieci giorni in isolamento, può uscire solamente per allenarsi. Tra loro c’è anche Franck Ribery. Rispetto alla gara contro la Juventus cambieranno le fasce, Barreca al posto dello squalificato Biraghi, Caceres torna in difesa, spazio probabilmente a Venuti. Lo riporta La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, CALLEJON, SIRENE SPAGNOLE PER LUI. GIÀ FINITA L’AVVENTURA ALLA FIORENTINA?