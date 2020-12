Corriere dello Sport, Callejon, sirene spagnole per lui. Già finita l’avventura alla Fiorentina?

Nelle ultime ore sono stati fatti dei sondaggi anche per José Maria Callejon dalla Spagna. Nel sistema di gioco che sta utilizzando adesso Prandelli lo spagnolo non trova spazio se non per pochi minuti nel finale. Anche il giocatore starà facendo delle riflessioni a proposito della scelta di Firenze che almeno fin qui non lo ha ripagato, fra Iachini che lo aveva posizionato in un ruolo insolito e Prandelli che lo fa iniziare dalla panchina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

