Nazione, Fiorentina-Real Madrid, ipotesi di scambio Vlahovic-Jovic (con conguaglio). Belotti resta in pole 

Per un attaccante serbo che potrebbe lasciare, Dusan Vlahovic, ce n’è un altro che potrebbe arrivare. La Nazione avanza l’ipotesi di uno scambio con il Real Madrid, Vlahovic in Spagna e Jovic in Italia, scambio più conguaglio in favore dei Viola. Il nome in pole resta quello di Belotti, sul quale c’è anche il Milan. Probabile che arrivi a scadenza del contratto, con la possibilità di essere a parametro zero.

