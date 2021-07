Nazione, Dragowski verso il rinnovo? Vlahovic, vietato perderlo a 0. Milenkovic? Servono 26 milioni 

La Fiorentina tra i pali vuole tenere Dragowski, la dimostrazione è la proposta di rinnovo da parte dei Viola che vogliono prolungarglielo fino al 2025. Vlahovic? Idem, non ottenere il rinnovo vorrebbe dire aumentare il rischio di perfetto a 0. Attualmente ha già un valore di circa 50 milioni. Milenkovic? Forse può arrivare la cessione ma solo per 26 milioni almeno. Se dovesse restare dovrebbe arrivare il rinnovo, se così non fosse a febbraio potrebbe già svincolarsi. Lo scrive La Nazione.

