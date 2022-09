Nazione, dopodomani c’è il Bologna: il tour de force dei viola continua 

Neppure il tempo di assorbire la Conference, che dopodomani tocca di nuovo al campionato. La Fiorentina se la vedrà alle 15 in trasferta sul campo del Bologna e avrà dunque a disposizione un solo allenamento vero per praparare la sfida con i rossoblù. Il tour de force coppa-campionato-coppa non ammette tregua, tanto che giovedì prossimo toccherà alla trasferta di Conference in Turchia contro il Basaksehir di Istanbul. Chiude il ciclo Fiorentina-Verona di domenica 18 (ore 15). Poi finalmente, lo stop del campionato. Lo scrive La Nazione.

