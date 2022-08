Nazione, Daspo in arrivo per i due tifosi viola coinvolti nella lite con Spalletti

Daspo in arrivo per due tifosi viola del “parterre“ coinvolti nella lite a fine gara con il tecnico del Napoli, Spalletti. Si tratta di un 50enne e di un 75enne della provincia di Firenze, entrambi identificati ieri dalla digos. Il primo, allenatore di calcio giovanile appena passato alla Tau Academy di Altopascio, ha avuto un confronto ravvicinato con l’allenatore partenopeo, tentando anche di colpirlo con una mano. L’altro, in possesso di una bottiglietta (che non sarebbe dovuta entrare dentro lo stadio), l’ha invece lanciata, sfiorando Spalletti. La Fiorentina è stata multata di 15mila euro per cori e insulti anti-napoletani. Lo scrive La Nazione.

