Nazione: "Commisso perennemente informato, a breve potrebbe restare a Firenze"

Il mercato della Fiorentina è entrato nel vivo

Il mercato della Fiorentina è entrato nel vivo e tra i vari Gudmundsson e Nico Gonzalez ci sono vari fronti su cui Pradè e i dirigenti viola stanno lavorando, sotto lo sguardo attento di Rocco Commisso. Il presidente è attento e osserva ogni situazione in casa Fiorentina. Partendo dal mercato, ma non solo. A breve, il presidente della Fiorentina potrebbe tornare a Firenze per stare insieme alla squadra. Per quanto riguarda le ultime mosse di mercato, la permanenza di Amrabat potrebbe richiedere solo un nuovo innesto nel mezzo. Poi, l'attenzione si sposterà sul vice Kean. Lo scrive La Nazione.

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