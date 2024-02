Nazione: “Commisso ha detto stop al gioco a rialzo del Genoa per Gudmundsson”

Nella ricostruzione della fumata nera per Albert Gudmundsson alla Fiorentina, che ha cominciato a materializzarsi già nel primo pomeriggio dopo qualche segnale incoraggiante che si era percepito in mattinata. Forse 25 più bonus, poi no, addirittura 35/36 tutto compreso, senza margini sulle modalità di pagamento. Ci ha provato, la società viola, ma oltre al via libera del Genoa serviva quello del presidente. Che non è arrivato. Lo scrive La Nazione.

