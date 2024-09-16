Nazione: “Colpani non può giocare più di 60 minuti, anche ieri calo evidente. Sta diventando un grosso limite”
Succedeva al Monza, si ripete alla Fiorentina. Dopo 60 minuti Colpani non ha più benzina
Succedeva al Monza, si ripete alla Fiorentina. Dopo 60 minuti, Andrea Colpani finisce la benzina e Raffaele Palladino lo richiama in panchina. Nella giornata di ieri il calo dell'ex della gara è parso evidente, sta diventando un grosso limite per il giocatore. Sì, perché se all'inizio della stagione poteva essere una giustificazione, adesso non è più così.
Anzi, Colpani deve dare una scossa importante alla sua stagione, anche perché con il 3-5-1-1 i posti in quel ruolo sono pochi e la concorrenza è ampia. Vedi i vari Ikonè, Beltran e Gudmundsson. Ecco, in questo momento la vera speranza è proprio l'ex Genoa. Con un Colpani in difficoltà, Gudmundsson può dare una grossa mano a questa Fiorentina. Lo scrive La Nazione.
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