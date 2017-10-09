Nazione: Chiesa, Astori e Badelj, tre rinnovi da fare il prima possibile per la Fiorentina. Tre situazioni diverse tra loro
Entro la fine di dicembre bisogna che il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino risolva queste tre situazioni contrattuali
Ci sono almeno tre situazioni contrattuali piuttosto delicate che la Fiorentina affronterà prima che si metta in moto il mercato di gennaio. Sull’agenda pre-natalizia di Corvino spiccano così gli appuntamenti con Badelj, Astori e Chiesa. La posizione del croato rischia di trasformarsi in un caso difficile da gestire con l’inizio del nuovo anno: da febbraio entrerà in regime di svincolo, a lui la possibilità di prolungare fino al 2021 o 2022.
Per quanto riguarda il capitano viola, il club vuole legarsi a lui per confermare il giocatore anche nel ruolo di simbolo della Fiorentina rinata dalla rivoluzione estiva, guardando al presente e al futuro della squadra. Infine Chiesa, per il quale la Fiorentina sente la necessità di blindarlo ed evitare strumentalizzazioni o speculazioni. Gli verrà proposto un contratto da big, potrebbe essere poi accostata la discussione per una eventuale clausola rescissoria.
La Nazione