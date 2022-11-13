Nazione, Castrovilli, ultima assenza: da gennaio il 10 viola tornerà tra i convocati da Italiano
Sorride la Fiorentina che a gennaio ritrova Castrovilli
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2022 11:15
Scrive La Nazione, Milan-Fiorentina sarà l'ultima partita senza Castrovilli tra i convocati, dopo il brutto infortunio ed il lungo stop il centrocampista viola è tornato ad allenarsi con i compagni. A gennaio tornerà a pieno regime a disposizione di Italiano.
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