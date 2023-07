Nazione, Castrovilli-Fiorentina, per il rinnovo c’è molta distanza: i viola ora rischiano tanto

L’obiettivo è chiaro. Anche se difficile da raggiungere. Portare a Firenze almeno un volto nuovo il giorno del raduno. Lo aspetta Vincenzo Italiano, con lui i tifosi. I tempi del mercato però remano contro alla Fiorentina, ancora in attesa di un’offerta concreta per i suoi giocatori in uscita, da Amrabat a Igor. Possibile che si tenti un’accelerata nei prossimi giorni. Sul portiere, magari sul difensore centrale o sul regista da piazzare davanti alla difesa. Ieri Joe Barone, a margine dell’assemblea di Lega, si è mostrato tranquillo.«Siamo molto attenti su quello che dobbiamo fare ma non abbiamo una data, la squadra è super compatta, ci sono da valutare giocatori della Primavera e quelli che rientrano dai prestiti. Poi vedremo cosa fare per migliorare una squadra già competitiva». Pochi minuti anche per smentire l’interesse per Livakovic.

Il portiere croato è il profilo più interessante fra quelli usciti. Pretattica o verità? Oggi impossibile saperlo, registriamo però la secca smentita del dg viola. Che in realtà ieri una notizia l’ha data, non propriamente positiva. Capitolo rinnovo Castrovilli da maneggiare con cura: «Ne stiamo parlando, ma al momento la distanza è ampia».Poche parole per certificare quello che serpeggiava da giorni. Il numero 10 viola chiede uno stipendio vicino a quello dei top player della squadra (intorno ai 2,5 milioni), la Fiorentina non vorrebbe andare oltre i 2. Distanza considerevole, magari da colmare con i bonus. Ma oggi è difficile immaginare una fumata bianca a stretto giro di posta. Il rischio è che Castro inizi la stagione in scadenza. Ed obiettivamente non sarebbe un buon viatico per la trattativa. Torniamo al mercato in entrata, oggi fermo ma la speranza è che a breve possa accendersi. Dicevamo portiere, difensore o centrocampista, tanto per iniziare a ridisegnare la Fiorentina del prossimo anno. Per la porta, stando alle notizie filtrate, si punta ad un profilo straniero di appeal internazionale.

Un portiere che stabilirebbe una gerarchia precisa fin da subito con Terracciano. Smentito Livakovic, la Fiorentina assicura che il nome buono non è ancora uscito. Discorso analogo per il difensore, anche se Mattia Viti è un calciatore da tenere sott’occhio. Tornerebbe di corsa in Toscana dopo l’esperienza all’Empoli, piede mancino come serve a Italiano. Il centrale di Borgo San Lorenzo è un profilo da non perdere di vista. Lo scrive La Nazione.

