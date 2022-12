Nazione, Cabral via? Forse sì ma solo in prestito o si perde soldi. Samp e Cremonese interessate

Cosa fare con Cabral, brasileiro in panne anche nelle ultime amichevoli, per risolvere il dubbio che dura da un anno? In sostanza: Arthur ha i mezzi per sintonizzarsi su quello che gli chiede Italiano? E’ il momento di decidere, rinviare non avrebbe senso.La scelta per la Fiorentina ha anche un risvolto legato all’immagine e alla sapienza delle scelte fatte per riprendere colore in attacco dopo la cessione di Vlahovic, essendo arrivato Cabral per 16 milioni dopo la partenza di Dusan. Cederlo ora non sarebbe granché, considerato il grande investimento solo minimamente ammortizzato, sicché la strada che si prefigura è quella del prestito.

Cremonese o Sampdoria le possibili destinazioni, ammesso che la Fiorentina decida di privarsi di un attaccante che ora sembra essere scivolato al terzo posto nella classifica dei «centrali» dopo Jovic e Kouame. Quindi: cosa fare con Cabral? Sarà anche il mercato a deciderlo e in ogni caso la Fiorentina dovrebbe dotarsi di un sostituto pronto all’uso. Lo scrive La Nazione.

